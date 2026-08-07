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Аниме Созданный в Бездне: Тайна пробуждения (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, трейлер онлайн

Трейлер аниме «Созданный в Бездне: Тайна пробуждения» — премьера 23 октября
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Компания Kadokawa представила полноценный трейлер аниме-фильма «Созданный в Бездне: Тайна пробуждения». Лента выйдет в кинотеатрах Японии 23 октября, после чего доберётся до других стран.

Видео доступно на YouTube-канале KADOKAWAanime. Права на видео принадлежат Kadokawa.

Анимационная картина станет первой частью новой кинотрилогии, которая продолжит сюжет двух сезонов оригинального аниме «Созданный в бездне». По сюжету Рико, Рег и Наначи продолжат спуск в глубины Бездны, где их ждут новые опасности и открытия. Над проектом работает та же команда, что и над предыдущими частями, включая режиссёра Масаюки Кодзиму и композитора Кевина Пенкина.

Сериал «Созданный в Бездне» выходил с 2017 по 2022 года. Аниме высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDb проект получил 8,3 балла из 10. Франшиза известна своим контрастом между милым визуальным стилем и мрачным, порой крайне жестоким повествованием.

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