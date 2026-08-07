Главные роли в сериале «Подслушано в Выборге» сыграют Любовь Аксёнова и Адам Нехай

Онлайн-кинотеатры Premier и Start раскрыли исполнителей главных ролей во втором сезоне сериала «Подслушано в Рыбинске». В продолжении под названием «Подслушано в Выборге» сыграют Любовь Аксёнова («Холод») и Адам Нехай («Я знаю твои секреты»).

Так, актрисе досталась роль Вики – профессиональной киллерши, которая привыкла не оставлять следов и не совершать ошибок. На очередное «рабочее» задание Вика приезжает в Выборг всего на один день, но город и его местные жители оказываются куда менее предсказуемыми, чем она рассчитывала.

Фото: Premier/Start

Нехай же сыграет почтальона Виталика. Он живёт с мамой, каждый день разносит письма и мечтает однажды перестать быть незаметным для окружающих. Судьба исполняет его желание: Виталик становится свидетелем жестокого преступления Вики и невольно втягивается в опасную историю.

Фото: Premier/Start

К главным ролям в продолжении также вернутся Юлия Хлынина и Михаил Кремер. Режиссёром вновь выступит Пётр Тодоровский, сценарий же снова написал Иван Баранов.