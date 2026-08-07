Мультсериал «Уличные коты» от автора «Офиса» вышел на Netflix

7 августа состоялась премьера анимационного сериала «Уличные коты». Шоу про трудности и невзгоды британских кошек уже доступно на Netflix — все шесть серий вышли с русскими субтитрами.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Netflix.

По сюжету банда уличных котов, состоящая из разношёрстных пород животных, выживает в Великобритании. Помимо поисков еды и ночлега, коты обсуждают свою жизнь и философствуют о происходящем.

Автором «Уличных котов» выступает Рики Джервейс — известный комик, актёр и режиссёр. Он знаком зрителям по сериалам «Офис» (сыграл главную роль в оригинальном британском шоу и продюсировал американскую версию), «Массовка» и «Жизнь после смерти». Новинка получила смешанные отзывы критиков за вульгарный юмор и странное сочетание мрачных тем и юмора.