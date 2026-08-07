«Отличное начало»: зрители хвалят старт четвёртого сезона «Теда Лассо»

5 августа стартовал четвёртый сезон «Теда Лассо» — продолжение популярного сериала об американском тренере, который в этот раз возглавит женскую команду ФК «Ричмонд». В среду вышел дебютный эпизод, и первые зрители уже поделились своими впечатлениями в соцсетях.

Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes новинку рекомендуют 82% зрителей . Они радуются возвращению любимых героев и бесконечного позитива главного героя. Некоторые же считают, что шоу зря продлили на четвёртый сезон и историю персонажа стоило закончить на возвращении тренера домой.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут зрители о старте четвёртого сезона «Теда Лассо»

Мне нравится, что вернулись все любимчики. Я с оптимизмом жду продолжения — думаю, всё будет хорошо.

Я был в числе тех, кто считал, что сериал нужно было закончить после третьего сезона. Но меня удивило, как быстро этот сезон сумел снова меня покорить. Он не совсем похож на прежнего «Теда Лассо», но в нём по-прежнему столько души.

На ожидание ушли годы, но оно того стоило. В восторге от первой серии после возвращения! Есть в этом сериале что-то, что меняет меня. После просмотра хочется стать лучшей версией себя.

Всё та же душевность и юмор, что и в предыдущих сезонах. Так здорово видеть, какой путь уже прошли герои, и гадать, что ждёт их впереди! Отличное начало сезона!

В четвёртый сезон «Теда Лассо» войдёт 10 эпизодов — второй выйдет уже 12 августа.