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«Человек-паук: Новый день» собрал $ 500 млн в США за неделю — это рекорд

«Человек-паук: Новый день» собрал $ 500 млн в США за неделю — это рекорд
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Сборы фильма «Человек-паук: Новый день» превысили $ 500 млн в США. Такого результата супергеройская картина добилась всего за семь дней с момента выхода — премьера состоялась 31 июля.

Лента стала первой в истории, которая добилась подобных сборов в американских кинотеатрах за такой срок. В мировом прокате «Новый день» заработал уже более $ 1,18 млрд, став самым кассовым фильмом 2026 года. Ранее аналитики сообщали, что картина по итогу проката имеет все шансы собрать около $ 2 млрд по всему миру.

«Человек-паук: Новый день» рассказывает новую историю в жизни Питера Паркера. После событий «Нет пути домой» прошло четыре года — дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании. Тем временем в городе случается новая цепочка преступлений, которая приводит к появлению одного из самых опасных противников в жизни Питера. Лента появится в кинотеатрах России неофициально с 20 августа.

Каким получился «Человек-паук: Новый день»:
Самый личный фильм о Питере Паркере: почему «Человек-паук: Новый день» оказался крутым
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