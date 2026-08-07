Звезде «Обсессии» Инди Наварретти подарили Shrek: Super Party — её любимую игру

Издание Varyety взяло небольшое интервью у звезды хоррора «Обсессия» Инди Наварретти. Во время разговора журналистка вручила актрисе диск с Shrek: Super Party на PlayStation 2 — одной из её любимых игр.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Variety.

По словам Наварретти, проект с мини-играми по «Шреку» стал одним из первых, в котором она проводила время в детстве. Артистка удивилась, ведь теперь ей на каждом мероприятии дарят какие-то игры. Она также отметила, что ей теперь придётся купить PlayStation 2, чтобы поностальгировать в Shrek: Super Party.

Теперь я просто хожу куда-то, а люди дарят мне игры. Начало в игре очень смешное — они ходят с такими огромными головами, прямо как болванчики. Там ещё очень милый саундтрек.

Инди Наварретти уже не первый раз получает игры в подарок. Ранее на другом мероприятии ей вручили редкую копию Call of Duty: Modern Warfare 2 на Xbox 360, стоимость которой оценивается в $ 1 тыс. Актриса любит различные видеоигры и даже занималась стримингом, после того как не могла найти себе роль.