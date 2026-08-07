Сборы фильма «Последний богатырь. Колобок» превысили 100 млн рублей

7 августа сборы фильма «Последний богатырь. Колобок» достигли 100 млн рублей. Это произошло на второй день после старта проката: премьера состоялась 6-го числа. Сейчас «Колобок» доминирует в российских кинотеатральных чартах, опережая другую новинку — «Смешарики: Сквозь вселенные».

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Сюжет «Последнего богатыря. Колобок» рассказывает о предыстории Колобка. В ленте представят, как героя испекли, как он сбежал, попал к разбойникам, а затем объединился с неудачливым пекарем Тихоном.

Главного героя вновь озвучил Гарик Харламов («Последний богатырь: Корень зла»), а к главным ролям вернулись Дмитрий Журавлёв и Мила Ершова. Режиссёром выступил Антон Маслов, один из создателей сериала «Последний богатырь. Наследие». Лента столкнулась со скандалом ещё до выхода: ради «Колобка» российские кинотеатры отложили неофициальную премьеру кинокомикса «Человек-паук: Новый день», который теперь выйдет в стране 20 августа.