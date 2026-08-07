В Tanks Blitz стартовал новый ивент с «Русами против Ящеров»

Группа компаний «Леста Игры» сообщила о начале новой коллаборации онлайн-игры Tanks Blitz с «Русами против Ящеров». Кроссовер стартовал 7 августа.

Фото: «Леста Игры»

Фото: «Леста Игры»

Главной особенностью ивента стала противотанковая установка К-91-ПТ «Скалозуб», выполненная в стиле знаменитых богатырей. В рамках коллаборации также пройдёт тематический турнир в режиме «Столкновение». Во время состязания команды из пяти человек смогут сразиться друг с другом за внутриигровые ресурсы и специальные контейнеры.

С 14 августа в Tanks Blitz стартует фестиваль коллабораций, который вернёт в игру предметы из предыдущих ивентов, включая «Русов против Ящеров». Каждый кроссовер подарит игрокам возможность получить три вида наборов.