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В Tanks Blitz стартовал новый ивент с «Русами против Ящеров»

В Tanks Blitz стартовал новый ивент с «Русами против Ящеров»
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Группа компаний «Леста Игры» сообщила о начале новой коллаборации онлайн-игры Tanks Blitz с «Русами против Ящеров». Кроссовер стартовал 7 августа.

Фото: «Леста Игры»

Фото: «Леста Игры»

Главной особенностью ивента стала противотанковая установка К-91-ПТ «Скалозуб», выполненная в стиле знаменитых богатырей. В рамках коллаборации также пройдёт тематический турнир в режиме «Столкновение». Во время состязания команды из пяти человек смогут сразиться друг с другом за внутриигровые ресурсы и специальные контейнеры.

С 14 августа в Tanks Blitz стартует фестиваль коллабораций, который вернёт в игру предметы из предыдущих ивентов, включая «Русов против Ящеров». Каждый кроссовер подарит игрокам возможность получить три вида наборов.

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