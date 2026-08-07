SumaiL пожаловался на места в самолёте по пути на The International 2026 по Dota 2
Игрок состава Nigma Galaxy по Dota 2 Саид Сумаил SumaiL Хассан выразил недовольство перелётом на The International 2026.
По словам игрока, команде забронировали худшие места в самолёте на главный турнир года.
Забронировать самые плохие места на крупнейший турнир года — это новое дно. Обратные билеты, видимо, будут на левом крыле самолёта.
Ранее SumaiL заявил, что TI 2026, вероятно, станет его последним The International в карьере. Игрок выступает за Nigma Galaxy на протяжении трёх лет и на прошлом TI помог команде занять топ-6.
The International 2026 пройдёт с 13 по 23 августа в Шанхае. Призовой фонд турнира составляет $ 2,5 млн.
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