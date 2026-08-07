Популярного стримера Asmongold вновь забанили на Twitch — второй раз за год

Знаменитого стримера Asmongold, известного своими трансляциями по World of Warcraft, вновь забанили на платформе Twitch. В этот раз был заблокирован его второй канал под названием ZackRawrr.

Доступ к каналу на платформе исчез 6 августа. Попытавшись зайти на ZackRawrr, пользователи получают сообщение о том, что автор не может вести трансляции из-за нарушения правил сообщества Twitch. Сама платформа сообщает о причинах блокировки только лишь самому стримеру. При этом Asmongold пока не рассказал, почему его канал теперь недоступен.

Asmongold уже не один раз банили за последние несколько лет. В 2026 году его канал также был заблокирован ещё в апреле на две недели. Тогда стример заявил, что не нарушал никаких правил Twitch.