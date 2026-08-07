BC.Game с s1mple обыграла Basement Boys в отборе на EWC 2026 по CS 2

BC.Game одержала победу над Basement Boys в первом матче открытой квалификации на Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2. Встреча завершилась со счётом 2:1 — 13:8 на Inferno, 10:13 на Nuke и 13:3 на Mirage.

Лучшим игроком серии стал монгольский игрок Азбаяр Senzu Мунхболд с рейтингом 1,45 и K/D 50-32. Александр s1mple Костылев финишировал вторым с показателем 1,32 (49-34).

В следующем раунде BC.Game сыграет с 1win за выход в плей-офф квалификации. Матч состоится 7 августа. 1win с 1 августа выступает обновлённым составом — в организацию перешла пятёрка TDK во главе с Сергеем Ax1Le Рыхторовым и Владиславом nafany Горшковым.

Открытая квалификация на EWC 2026 по CS 2 проходит в Париже с 7 по 9 августа — 64 команды разыграют четыре оставшихся слота на основной турнир. Основной этап пройдёт с 12 по 23 августа с призовым фондом $ 2 млн.