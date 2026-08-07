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Студия GamesVoice показала русскую озвучку South Park: The Stick of Truth с голосами MTV

Студия GamesVoice показала русскую озвучку South Park: The Stick of Truth с голосами MTV
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Студия GamesVoice продемонстрировала русскую озвучку для игры South Park: The Stick of Truth. Авторы представили геймплейное видео, где показан эпизод, выполненный в дубляже.

Видео доступно во VK-канале GamesVoice – перевод и озвучка игр. Права на видео принадлежат GamesVoice/Ubisoft.

В ролике можно услышать голоса Евгения Рыбова и Марии Трындяйкиной — именно они озвучивали мультсериал «Южный парк», когда он выходил на MTV. В студии отметили, что работа над дубляжом продолжается, и сейчас авторы проводят тестирование уже сведённого материала.

Сейчас идёт тестирование уже сведённого материала, а впереди ещё дозаписи пропусков, а также правки. В общем, в плане работы у нас жара, да и не в плане работы — тоже.

Релиз South Park: The Stick of Truth состоялся в 2014 году. Проект рассказывает о новичке, который прибывает в Южный парк и участвует в битве между добром и злом за право владеть легендарным артефактом — Палкой истины. Проект получил высокие оценки от критиков и геймеров за чёрный юмор, увлекательную боевую систему и удачную адаптацию особенностей мультсериала в формат видеоигры. Русский дубляж для игры анонсировали в марте 2026 года.

О русской озвучке для другой игры:
Cronos: The New Dawn получит русскую озвучку от студии Mechanics VoiceOver
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