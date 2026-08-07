«Беспрецедентный уровень»: глава Take-Two — о числе предзаказов GTA 6

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник провёл телефонную конференцию с аналитиками. Там он рассказал об успехах GTA 6 ещё до выхода игры.

По словам руководителя, старт предзаказов предстоящего проекта оказался успешным. Зельник не раскрыл конкретное число продаж, однако назвал уровень предварительных заказов «беспрецедентным».

Могу сказать, что уровень предварительных заказов беспрецедентен и поразителен, и мы очень благодарны за это. Но он настолько беспрецедентен, что мы просто не знаем, как это отразится на продажах. Мы действительно не знаем, и мы просто не считаем нужным объявлять о победе до того, как она произойдёт.

Директор издательства также добавил, что студия Rockstar правильно назначила цены на стандартное и расширенное издание GTA 6. Кроме того, продажи всей серии Grand Theft Auto достигли около 475 млн копий.

Grand Theft Auto 6 выйдет 19 ноября на PS5 и Xbox Series X/S. Сначала новую GTA выпустят на консолях, а потом игра доберётся и до ПК. Выпустить тайтл должны были в мае 2026 года, однако разработчики решили взять дополнительное время на полировку игры.