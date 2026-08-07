«Пересмотрю фильм не один раз»: Хидео Кодзима — об «Одиссее» Кристофера Нолана

Создатель видеоигровых серий Metal Gear Solid и Death Stranding Хидео Кодзима поделился мнением насчёт фильма «Одиссея». Впечатления от просмотра картины Кристофера Нолана он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

По словам разработчика, он поехал в США, чтобы посмотреть ленту так, как её задумал режиссёр — то есть в формате IMAX на 70-миллиметровой плёнке. Геймдизайнер отметил, что, несмотря на огромный экран, автору удалось передать все эмоции персонажей и продемонстрировать великолепную работу актёров. Она назвал просмотр «Одиссеи» потрясающим опытом и уже готов пересмотреть картину вновь.

Посмотрел «Одиссею» в формате IMAX на 70-миллиметровой плёнке. Отсутствие японских субтитров, возможно, было к лучшему. Структура сюжета была мне понятна с детства — я вырос на версии с Кирком Дугласом 1954 года и нескольких чёрно-белых адаптациях. Однако новый фильм вызвал совершенно другие переживания. Для меня это была подлинная «Одиссея». Несмотря на огромный экран, камера подходит к лицам актёров бесконечно близко, улавливает их эмоции, переключается на мелкие детали, упорно преследуя их страдания и судьбу — вот такой стиль изображения от Нолана. Великолепная игра звёздного актёрского состава и фирменный стиль Нолана — скрупулёзное пересечение временных линий. Всё это возвышает знакомую всем «классическую эпическую поэму» до масштаба человеческой драмы. Это было потрясающе. В Японии фильм тоже покажут в IMAX, однако я наверняка ещё несколько раз вернусь на сеанс в США.

«Одиссея» вышла в мировом прокате 17 июля. Лента рассказывает эпичную историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В картине также снялись Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.