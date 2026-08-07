Первые кадры триллера «Одной секундой позже» со звездой «Остаться в живых»

Издание Esquire представило первые кадры фильма One Second After («Одной секундой позже»). Триллер выйдет в мировом прокате в 2027 году.

Фото: Esquire/MPI Original Films

Фото: Esquire/MPI Original Films

Фото: Esquire/MPI Original Films

Фото: Esquire/MPI Original Films

Картина выступает адаптацией одноимённого романа Уильяма Фостчена. Действие ленты разворачивается в постапокалиптическом городе в США. По сюжету главным героям приходится выживать в мире, который лишился всей цифровой техники после применения электромагнитного оружия.

Главную роль исполнил звезда сериала «Остаться в живых» Джош Холлоуэй. В фильме также снялись Фамке Янссен («Люди Икс»), Ханна Джон-Кэймен («Первому игроку приготовиться»), Мэри Макдоннелл («Танцующий с волками») и другие актёры. Сценаристом картины выступил Дж. Майкл Стражински («Вавилон 5»).