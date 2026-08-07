Пятый, финальный сезон «Ведьмака» отложили до 2027 года — СМИ

Издание What's on Netflix сообщило о переносе пятого сезона сериала «Ведьмак». По данным СМИ, финальные эпизоды шоу теперь выйдут в 2027 году.

Изначально премьера заключительного сезона ожидалась в 2026 году на стриминговом сервисе Netflix. Однако издание обратило внимание, что упоминание будущих серий пропало из рекламных материалов онлайн-кинотеатра. После этого источники журналистов подтвердили, что сезон перенесли. Сама Netflix пока никак не комментировала информацию о премьере пятого сезона.

Четвёртый сезон «Ведьмака» вышел в октябре 2025 года. Главного героя сыграл Лиам Хемсворт («Голодные игры»), который заменил Генри Кавилла, отказавшегося от роли Геральта из Ривии. Съёмки пятого сезона уже завершились — он станет большим финалом для сериала.