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Пятый, финальный сезон «Ведьмака» отложили до 2027 года — СМИ

Пятый, финальный сезон «Ведьмака» отложили до 2027 года — СМИ
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Издание What's on Netflix сообщило о переносе пятого сезона сериала «Ведьмак». По данным СМИ, финальные эпизоды шоу теперь выйдут в 2027 году.

Изначально премьера заключительного сезона ожидалась в 2026 году на стриминговом сервисе Netflix. Однако издание обратило внимание, что упоминание будущих серий пропало из рекламных материалов онлайн-кинотеатра. После этого источники журналистов подтвердили, что сезон перенесли. Сама Netflix пока никак не комментировала информацию о премьере пятого сезона.

Четвёртый сезон «Ведьмака» вышел в октябре 2025 года. Главного героя сыграл Лиам Хемсворт («Голодные игры»), который заменил Генри Кавилла, отказавшегося от роли Геральта из Ривии. Съёмки пятого сезона уже завершились — он станет большим финалом для сериала.

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