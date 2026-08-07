BC.Game с s1mple обыграла 1win и вышла в плей-офф отбора на EWC 2026 по CS 2

BC.Game одержала победу над 1win в матче за выход в плей-офф отбора на Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2. Серия завершилась со счётом 2:0: 13:6 на Cache и 13:5 — на Dust2.

Александр s1mple Костылев закончил серию с K/D 27-18, Азбаяр Senzu Мунхболд стал лучшим игроком матча с рейтингом 1,55. Со стороны 1win положительную статистику показал только Пётр fame Болышев (1,16). Владислав nafany Горшков и Андрей BELCHONOKK Ясинский финишировали с рейтингом 0,55.

1win после поражения упала в нижнюю сетку группы и 8 августа сыграет с Basement Boys за последний шанс выйти в плей-офф. Для состава с Ax1Le и nafany это второе поражение за пять матчей после перехода из TDK. Соперник BC.Game в плей-офф определится по итогам группового этапа.

Отбор проходит в Париже с 7 по 9 августа — 64 команды в GSL-группах разыграют четыре оставшихся слота на основной турнир EWC 2026. Основной этап пройдёт с 12 по 23 августа с призовым фондом $ 2 млн.