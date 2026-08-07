Кинотеатр из Красноярска публично отказался показывать «Последний богатырь. Колобок»

6 августа в России состоялась премьера фильма «Последний богатырь. Колобок». Ещё до релиза лента столкнулась с большим скандалом: картине отдали основные сеансы в крупнейших киносетях страны и попросили отложить неофициальную премьеру кинокомикса «Человек-паук: Новый день» на неделю, до 20 августа.

Многие зрители встретили новость с большим негодованием, отмечая, что обе ленты рассчитаны на разные аудитории. При этом отреагировали даже кинотеатры: сеть «Луч» из Красноярска и вовсе отказалась прокатывать «Колобка» из-за спорного возрастного рейтинга и качества самой ленты.

Ловите пояснение по поводу отсутствия в расписании сказочного «Последний богатырь. Колобок», в котором от привычного осталось только название. Условия проката правообладателя не сошлись с нашим представлением о качестве фильма и об очень спорном возрастном ограничение «6+». И решили мы, чтобы никого не пугать, не катать этого красавчика…

Несмотря на бойкот со стороны зрителей, «Последний богатырь. Колобок» установил рекорд по стартовым летним сборам в России с 2022 года. Сборы картины уже превысили 100 млн рублей, а на агрегаторе «Кинопоиск» рейтинг ленты составляет 1,6 балла из 10.