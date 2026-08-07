Фильм «Вонка 2» отложили на неопределённый срок из-за Тимоти Шаламе

Издание Variety взяло интервью у сценариста фильма «Вонка» Саймона Фарнэби. Он рассказал о производстве продолжения картины с Тимоти Шаламе в главной роли.

По словам Фарнэби, авторы ещё хотят снять сиквел, однако пока лента отложена на неопределённый срок. Всё потому, что Тимоти Шаламе после выхода первого фильма стал более знаменитым и получил две номинации на премию «Оскар», из-за чего в его графике сейчас нет места для «Вонки 2».

Тимоти Шаламе хочет сыграть в сиквеле, но не уверен насчёт сроков и того, чем хочет заняться дальше.

Премьера фильма «Вонка» состоялась в декабре 2023 года. Картина рассказывает о судьбе юного Вилли Вонки до того, как он открыл свою шоколадную фабрику. Лента стала успешной, собрав в мировом прокате более $ 634 млн при бюджете в $ 125 млн.