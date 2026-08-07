«Человек-паук: Новый день» собрал $ 1,4 млрд — больше «Дэдпула и Росомахи»

«Человек-паук: Новый день» продолжает достигать новых успехов в мировом прокате. Общие сборы супергеройской картины уже превысили $ 1,4 млрд.

Таким образом, лента уже обогнала такие успешные фильмы киновселенной Marvel, как «Чёрная пантера» ($ 1,34 млрд) и «Дэдпул и Росомаха» ($ 1,33 млрд). Ранее «Новый день» продемонстрировал лучший старт среди фильмов в американских кинотеатрах и собрал $ 500 млн в США за самый быстрый срок в истории. Если раньше аналитики были уверены, что картина заработает $ 2 млрд по итогу проката, то теперь есть все шансы достичь такого показателя в ближайшие дни.

«Человек-паук: Новый день» вышел в мировом прокате 31 июля. Картина рассказывает новую историю в жизни Питера Паркера. После событий «Нет пути домой» прошло четыре года — дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании. Тем временем в городе случается новая цепочка преступлений, которая приводит к появлению одного из самых опасных противников в жизни Питера. Лента появится в кинотеатрах России неофициально с 20 августа.