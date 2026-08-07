Для Marvel Rivals вышел апдейт с Капюшоном и уменьшением веса игры

7 августа состоялся релиз крупного патча для онлайн-игры Marvel Rivals. Апдейт уже доступен для скачивания на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series.

Фото: NetEase

Главной особенностью обновления стало значительное снижения размера проекта. Теперь на ПК игра весит в среднем на 30% меньше (примерно на 40 гигабайт), а на консолях — на 20% (примерно на 15 гигабайт). В Marvel Rivals также стартовал ивент «Кредо Акаббы» — после достижения максимального уровня в событии пользователи получат скины для Акулы Джеффа и Карателя.

Вместе с апдейтом в игре появился новый персонаж — Капюшон. Герой относится к классу авангард, а в бою применяет пистолеты. Чем больше он наносит урона, тем сильнее растёт скорострельность его винтовки. Как только боец заполняет шкалу на 100%, его пистолеты превращаются в винтовки. Во время применения командной способности Капюшон объединяется с Алой Ведьмой — вместе они создают отдельный участок, который наносит урон врагам.