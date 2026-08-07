Chopper объяснил, почему не смог помочь Team Spirit на мэйджоре в Кёльне

Бывший капитан Team Spirit Леонид chopper Вишняков рассказал в интервью OFFSTAGE, почему не смог стать временным тренером команды на IEM Cologne Major 2026, где Team Spirit выступала без тренерского штаба.

Увы, правила мэйджоров не позволили бы мне стать временным тренером у Spirit: заявки подаются заранее, и менять их нельзя. Конечно, я бы хотел оказаться за их спинами и в трудный момент поставить паузу, сбросить темп игры, дать совет и так далее. Я сам играл турниры без тренера — это очень сложно.

Сергей hally Шаваев незадолго до мэйджора был госпитализирован, а второй тренер Дмитрий S0tF1k Форостянко не получил визу. Оба работали с командой в онлайн-формате, однако других тренеров в игровую зону не допустили бы из-за правил заявки. Team Spirit дошла до полуфинала, где уступила Team Falcons со счётом 1:2.