Фильм ужасов «Лепрекон» получит ремейк от авторов «Коллекционера»

Издание Deadline сообщило, что кинокомпания Lionsgate начала разработку ремейка знаменитого фильма ужасов «Лепрекон». Дата выхода картины пока неизвестна.

Сценаристами проекта выступят Патрик Мелтон и Маркус Данстэн — авторы другой хоррор-серии «Коллекционер», а также сценаристы нескольких частей «Пилы». Для Lionsgate новая лента станет уже второй попыткой перезапустить «Лепрекона»: ранее режиссёром должен был стать Фелипе Варгас («Сущность. Семейный кошмар»), но картина так и не дошла до стадии полноценного производства.

Оригинальный комедийный хоррор «Лепрекон» вышел в 1993 году. Картина рассказывает о шутливом и злом лепреконе, который убивает всех, кто крадёт его горшок с золотом. Лента стала популярной по всему миру и получила семь продолжений.