15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм ужасов «Лепрекон» получит ремейк от авторов «Коллекционера»

Фильм ужасов «Лепрекон» получит ремейк от авторов «Коллекционера»
Комментарии

Издание Deadline сообщило, что кинокомпания Lionsgate начала разработку ремейка знаменитого фильма ужасов «Лепрекон». Дата выхода картины пока неизвестна.

Сценаристами проекта выступят Патрик Мелтон и Маркус Данстэн — авторы другой хоррор-серии «Коллекционер», а также сценаристы нескольких частей «Пилы». Для Lionsgate новая лента станет уже второй попыткой перезапустить «Лепрекона»: ранее режиссёром должен был стать Фелипе Варгас («Сущность. Семейный кошмар»), но картина так и не дошла до стадии полноценного производства.

Оригинальный комедийный хоррор «Лепрекон» вышел в 1993 году. Картина рассказывает о шутливом и злом лепреконе, который убивает всех, кто крадёт его горшок с золотом. Лента стала популярной по всему миру и получила семь продолжений.

О другом популярном фильме:
Ушёл от Человека-паука, но не от гнева зрителей. Честный обзор «Колобка»
Ушёл от Человека-паука, но не от гнева зрителей. Честный обзор «Колобка»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android