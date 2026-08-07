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«Ничего страшного»: Дуэйн Джонсон — о критике ремейка «Моаны»

«Ничего страшного»: Дуэйн Джонсон — о критике ремейка «Моаны»
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Издание People взяло интервью у знаменитого актёра Дуэйна Джонсона («Крушитель»). Он рассказал о своём отношении к критике ремейка мультфильма «Моана», где артист сыграл одну из главных ролей.

Лента получила разгромные отзывы от обозревателей: на агрегаторе Rotten Tomatoes её рекомендуют к просмотру всего 31% критиков. По словам Джонсона, когда только появились первые рецензии, он радовался тому, насколько сильно фильм хвалят. Однако дальше ситуация оказалась противоположной, но актёра это не волнует — он отметил, что у людей всегда будут разные мнения.

Вышли первые два обзора, и я никогда этого не забуду. Они оказались потрясающими. Я был просто в восторге. Дальше всё пошло по-другому, как это иногда случается. Так уж бывает, мы работаем в таком бизнесе. Если фильм вам понравился, отлично. Если нет, то ничего страшного.

«Моана» рассказывает о девочке Моане, которая откликается на зов океана. Она отправляется в путешествие за пределы своего острова вместе с полубогом Мауи. Героев ждёт опасное путешествие, которое поможет вернуть процветание местным жителям. Лента провалилась в прокате, собрав около $ 265 млн по всему миру при гигантском бюджете в $ 370 млн.

Каким получился ремейк «Моаны»:
Позорненько. Каким получился фильм «Моана» с Дуэйном Джонсоном
Позорненько. Каким получился фильм «Моана» с Дуэйном Джонсоном
Комментарии
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