Съёмки фильма по «Наруто» стартуют в первой половине 2027 года

Издание The Hollywood Reporter раскрыло подробности о предстоящей голливудской экранизации культовой манги «Наруто» с живыми актёрами. По данным СМИ, съёмки проекта студия Lionsgate планирует начать в первой половине 2027 года.

Сейчас авторы проводят кастинг на роль главных героев проекта. Адаптацией манги займётся режиссёр Дестин Дэниел Креттон («Шан-Чи и легенда десяти колец»). Для него фильм по «Наруто» станет следующей работой после «Человека-паука: Новый день».

Ранее создатель оригинальной манги Масаси Кисимото рассказывал, что в восторге от появления своих персонажей в будущем голливудском фильме. Режиссёр сообщал, что планирует продемонстрировать эмоциональное развитие Наруто от аутсайдера до героя.