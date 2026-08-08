15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Съёмки фильма по «Наруто» стартуют в первой половине 2027 года

Съёмки фильма по «Наруто» стартуют в первой половине 2027 года
Комментарии

Издание The Hollywood Reporter раскрыло подробности о предстоящей голливудской экранизации культовой манги «Наруто» с живыми актёрами. По данным СМИ, съёмки проекта студия Lionsgate планирует начать в первой половине 2027 года.

Сейчас авторы проводят кастинг на роль главных героев проекта. Адаптацией манги займётся режиссёр Дестин Дэниел Креттон («Шан-Чи и легенда десяти колец»). Для него фильм по «Наруто» станет следующей работой после «Человека-паука: Новый день».

Ранее создатель оригинальной манги Масаси Кисимото рассказывал, что в восторге от появления своих персонажей в будущем голливудском фильме. Режиссёр сообщал, что планирует продемонстрировать эмоциональное развитие Наруто от аутсайдера до героя.

О новом фильме режиссёра Дестина Дэниела Креттона:
Самый личный фильм о Питере Паркере: почему «Человек-паук: Новый день» оказался крутым
Самый личный фильм о Питере Паркере: почему «Человек-паук: Новый день» оказался крутым
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android