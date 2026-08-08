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Автор хоррора «Они придут за тобой» Кирилл Соколов снимет научно-фантастический фильм Blur

Автор хоррора «Они придут за тобой» Кирилл Соколов снимет научно-фантастический фильм Blur
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Издание The Hollywood Reporter раскрыло детали нового фильма российского режиссёра Кирилла Соколова («Они придут за тобой»). Постановщик снимет научно-фантастическую картину для стримингового сервиса Netflix.

Лента получила название Blur («Размытие»). Сюжет проекта пока неизвестен. Журналисты раскрыли короткое описание картины, из которого следует, что фильм расскажет о матери и дочери, которые начнут взаимодействовать с телепортацией.

Кирилл Соколов также выступит сценаристом ленты. Вместе с ним соавтором сюжета станет Эллен Шэнман — одна из сценаристов будущей картины «Вольтрон». Для Соколова Blur станет вторым англоязычным фильмом после хоррора «Они придут за тобой».

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