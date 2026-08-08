Фильм по «Игре престолов» выйдет не раньше 2028 года

Кинокомпания Warner Bros. Discovery выпустила отчёт о своей деятельности для инвесторов. В корпорации раскрыли подробности о полнометражном фильме по «Игре престолов».

Будущую картину планируют выпустить в мировом прокате после 2027 года. Авторы также подтвердили название ленты «Завоевание Эйегона». Проект по серии романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени» расскажет о первом завоевателе Эйегоне I Таргариене, который отправляется покорять Вестерос. Действие картины развернётся за 300 лет до событий «Игры престолов».

Над сценарием картины работает Бо Уиллимон, известный по сериалам «Карточный домик» и «Андор». Кто выступит режиссёром и сыграет главные роли, пока неизвестно.