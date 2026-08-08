Фильм «Люди Икс» от Marvel начнут снимать в 2027 году

Издание Vanity Fair взяло интервью у популярной актрисы Сэди Синк («Очень странные дела»). Она рассказала о будущем фильме «Люди Икс» от студии Marvel.

По словам артистки, съёмки ленты планируют начать в 2027 году. Сэди Синк сыграет одну из главных ролей. Ранее сообщалось, что роль Циклопа досталась звезде картины «Под огнём» Киту Коннору, а мутанта Эмму Фрост исполнит Самара Уивинг, известная по дилогии хорроров «Я иду искать».

Новый фильм «Люди Икс» снимет Джейк Шрейер — ранее он выступил режиссёром другой картины киновселенной Marvel под названием «Громовержцы*». Проект выйдет после фильма «Мстители: Секретные войны», который частично перезапустит супергеройскую франшизу.