«Россия-24» обратилась в прокуратуру из-за угроз авторам «Последнего богатыря. Колобок»

Редакция телеканала «Россия-24» обратилась в правоохранительные органы из-за угрозы авторам фильма «Последний богатырь. Колобок» в Сети. Об этом рассказал начальник службы выпуска правовых программ телеканала Эдуард Петров в своём телеграм-канале.

По словам журналиста, после премьеры картины режиссёру Антону Маслову и исполнителю главной роли Дмитрию Журавлёву поступали анонимные звонки и сообщения с угрозами. Петров отметил, что создателям ленты обещали сжечь их имущество и желали смерти их семьям. После этого редакция телеканала обратилась в прокуратуру и следственный комитет, чтобы в ведомствах разобрались с ситуацией.

Мы видим, как интернет-буллинг, подогретый анонимностью и вседозволенностью, перерастает в реальные угрозы. Люди, вложившие душу и средства в создание семейного кино, вынуждены опасаться за свою безопасность. Это ненормально. Правовая редакция телеканала «Россия-24» обращается к прокуратуре и следственному комитету. Просим не проходить мимо вопиющих фактов травли и угроз в адрес съёмочной группы. Разобраться и установить тех, кто прячется за анонимными аккаунтами и переходит грань закона, — дело чести.

Фильм «Последний богатырь. Колобок» вышел в российском прокате 6 августа. До премьеры картины в Сети произошёл скандал, ведь ей отдали основные сеансы в крупнейших киносетях страны, а неофициальный прокат ленты «Человек-паук: Новый день» отложили до 20 августа. Многие зрители писали негативные отзывы на «Колобка» в соцсетях, а пользовательский рейтинг фильма на «Кинопоиске» составляет 2 балла из 10.