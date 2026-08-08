«Я не снимал этот фильм»: Сарик Андреасян — о критике «Последнего богатыря. Колобок»

Известный российский режиссёр Сарик Андреасян («Сказка о царе Салтане») ответил на критику фильма «Последний богатырь. Колобок». Он выложил видео в соцсетях, где рассказал, что зрители пишут ему гневные отзывы, хотя он к картине не имеет никакого отношения.

По словам постановщика, пользователям стоит проверять информацию, прежде чем критиковать его. Он попросил зрителей не писать ему и сказал, что снимает всего три фильма в год, а не 300.

Мы не имеем никакого отношения к фильму «Колобок». Можно просто посмотреть титры. Я напомню, что есть сайты, где можно посмотреть, кто создал фильм. Не все 300 российских фильмов в году снимаю я. Всего три в году я снимаю. Поэтому если есть какой-то фильм, не надо думать, что его сделал я, и писать мне.

«Последний богатырь. Колобок» вышел в российском прокате 6 августа. Картина столкнулась с массовой критикой в Сети, а пользовательский рейтинг на агрегаторе «Кинопоиск» составил всего 2 балла из 10.