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iPhone 17 подорожает уже 10 августа — инсайдер

iPhone 17 подорожает уже 10 августа — инсайдер
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Инсайдер Fixed Focus Digital сообщил, что компания Apple резко повысит цены на всю линейку смартфонов iPhone 17. По его данным, подорожание произойдёт 10 августа.

Ранее СМИ сообщали, что производители смартфонов намерены поднять цены на предстоящие iPhone 18 из-за дефицита памяти. Однако, если верить информации инсайдера, стоимость гаджетов вырастет гораздо раньше и коснётся актуальной линейки устройств. На сколько подорожают iPhone 17, пока неизвестно. При этом сама Apple пока официально не сообщала о росте цен.

Инсайдер также отметил, что перед запуском iPhone 18 компания остановит часть своих производственных линий, выпускающих смартфоны нынешнего поколения. По данным Fixed Focus Digital, Apple заморозила от 15% до 30% мощностей.

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