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Аниме Re Zero жизнь с нуля в другом мире, 4 сезон (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второй части четвёртого сезона аниме Re:Zero
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12 августа стартует вторая часть четвёртого сезона аниме «Re:Zero — жизнь с нуля в другом мире». Продолжение вновь рассказывает о Субару, который отправляется на загадочную сторожевую вышку Плеяд, поле тяжёлой битвы за Пристеллу. Предстоящие серии продолжат историю в арке под названием «Возвращение».

Первые 11 эпизодов четвёртого сезона уже доступны для просмотра на стриминговом сервисе Crunchyroll и российском онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Предстоящие восемь серий будут выходить каждую среду, в том числе в России. Премьера заключительного эпизода состоится 30 сентября.

Расписание выхода четвёртого сезона аниме «Re:Zero — жизнь с нуля в другом мире»

ЭпизодДата выхода
1-я серияУже доступна
2-я серияУже доступна
3-я серияУже доступна
4-я серияУже доступна
5-я серияУже доступна
6-я серияУже доступна
7-я серияУже доступна
8-я серияУже доступна
9-я серияУже доступна
10-я серияУже доступна
11-я серияУже доступна
12-я серия12 августа
13-я серия19 августа
14-я серия26 августа
15-я серия2 сентября
16-я серия9 сентября
17-я серия16 сентября
18-я серия23 сентября
19-я серия30 сентября
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