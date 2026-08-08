Расписание выхода второй части четвёртого сезона аниме Re:Zero
12 августа стартует вторая часть четвёртого сезона аниме «Re:Zero — жизнь с нуля в другом мире». Продолжение вновь рассказывает о Субару, который отправляется на загадочную сторожевую вышку Плеяд, поле тяжёлой битвы за Пристеллу. Предстоящие серии продолжат историю в арке под названием «Возвращение».
Первые 11 эпизодов четвёртого сезона уже доступны для просмотра на стриминговом сервисе Crunchyroll и российском онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Предстоящие восемь серий будут выходить каждую среду, в том числе в России. Премьера заключительного эпизода состоится 30 сентября.
Расписание выхода четвёртого сезона аниме «Re:Zero — жизнь с нуля в другом мире»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|Уже доступна
|2-я серия
|Уже доступна
|3-я серия
|Уже доступна
|4-я серия
|Уже доступна
|5-я серия
|Уже доступна
|6-я серия
|Уже доступна
|7-я серия
|Уже доступна
|8-я серия
|Уже доступна
|9-я серия
|Уже доступна
|10-я серия
|Уже доступна
|11-я серия
|Уже доступна
|12-я серия
|12 августа
|13-я серия
|19 августа
|14-я серия
|26 августа
|15-я серия
|2 сентября
|16-я серия
|9 сентября
|17-я серия
|16 сентября
|18-я серия
|23 сентября
|19-я серия
|30 сентября
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