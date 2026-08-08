Трейлер новой героини Overwatch — D.Mon появится в игре 11 августа

Компания Blizzard представила трейлер новой героини для онлайн-шутера Overwatch. Персонаж-танк Юна D.Mon Ли появится в игре уже 11 августа.

Видео доступно на YouTube-канале PlayOverwatch. Права на видео принадлежат Blizzard.

В трейлере видно, как героиня сражается с врагами внутри своего робота — в битвах она использует огромный меч, а обороняется она с помощью щита. В ролике также продемонстрировали, как персонаж после получения урона теряет роботизированную броню и катапультируется из неё. Тогда она начинает бегать по арене самостоятельно, используя пулемёт в качестве основного оружия. В самой игре D.Mon появится в рамках старта четвёртого сезона. Она станет уже 53-м игровым персонажем в шутере.

Overwatch представляет собой перезапуск знаменитого онлайн-шутера Overwatch 2. Игру обновили 10 февраля, начав нумерацию сезонов с нуля — они будут выходить каждые два месяца с новыми героями, аренами, скинами и другим контентом.