T1 заменила Oner на Painter из академии в матче LCK по LoL

T1 посадила на скамейку трёхкратного чемпиона мира Мун Oner Хёнджуна и поставила в состав 18-летнего лесника Ким Painter Ынху из академии. Дебют состоялся в матче третьего раунда LCK 2026 против Hanwha Life Esports, который T1 проиграла со счётом 1:2.

И. о. главного тренера T1 Им Tom Джэ Хён заявил, что замена не связана с конфликтом — команда приняла решение на основе скримов, в которых Painter показал потенциал.

Прежде всего мы пошли на эту замену, потому что хотели побеждать. Painter многое даёт команде в плане коллов, и во время скримов мы оценили это очень положительно. После матчей прошлой недели у нас было время на тренировки, мы использовали его для скримов, в процессе я почувствовал, что у этого варианта есть потенциал и его стоит попробовать.

О возвращении Oner тренер сказал, что решение будет принято по итогам дальнейших скримов. Oner присутствовал на студии и, по имеющимся данным, здоров — замена носит игровой характер. T1 занимает первое место в Legend Group LCK с результатом 16-5.