K27 и Virtus.pro вышли в плей-офф отбора на EWC 2026 по CS 2

K27 и Virtus.pro преодолели групповой этап отбора на Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2. Вместе с ранее прошедшей HOTU это три российские команды в плей-офф открытого отбора.

K27 разгромила SINNERS со счётом 2:0 — 13:0 на Dust2 и 13:10 на Cache. Лучшим игроком серии стал Алексей xeedo Микулич с рейтингом 1,87. Virtus.pro обыграла JiJieHao (2:0), завершив обе карты со счётом 13:11. Лидером «медведей» на групповом этапе стал снайпер Владимир b1st Красиков с рейтингом 1,27.

Для VP это первый международный LAN-турнир с IEM Chengdu 2025 — после него команда полностью обновила состав и выступала только внутри России.

Последний шанс на четвёртую российскую путёвку в плей-офф остаётся у 1win с Ax1Le и nafany — команда сыграет с Basement Boys 8 августа в 18:00 мск. Для выхода на основной турнир участникам плей-офф необходимо выиграть три серии подряд без поражений. Основной этап EWC 2026 по CS 2 стартует 12 августа с призовым фондом $ 2 млн.