Джейсон Кларк сыграет в триллере «Супермакс» со звездой «Майкла» Джафаром Джексоном

Издание Deadline сообщило о пополнении актёрского состава фильма «Супермакс». В триллере сыграет Джейсон Кларк, известный по картинам «Эверест» и «Планета обезьян: Революция».

Кого именно воплотит на экране артист, пока неизвестно. Ранее к проекту присоединился звезда фильма «Майкл» Джафар Джексон, для которого новая лента станет вторым фильмом в карьере. Одну из главных ролей сыграет знаменитый актёр Уилл Смит («Плохие парни»).

«Супермакс» расскажет о двух агентах ФБР, которые расследуют убийство. Преступление совершили в самой охраняемой тюрьме мира. Режиссёром фильма выступит Дэвид Гордон Грин — постановщик современной трилогии хорроров «Хэллоуин».