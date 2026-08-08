«Дэвид Финчер был занят». Глава Netflix — о закрытии сериала «Охотника за разумом»

На мероприятии в Нью-Дели выступил глава стримингового сервиса Netflix Тед Сарандос. Он рассказал о закрытии знаменитого сериала «Охотник за разумом».

Автор проекта Дэвид Финчер ещё в 2024 году рассказывал, что проект не получил третий сезон из-за слишком больших затрат на производство и недостаточной популярности. Однако у главы Netflix другое мнение на этот счёт. По словам руководителя, стриминговый сервис хотел снять продолжение, но Финчер тогда был слишком занят — он работал над биографической лентой «Манк».

Мы всегда рассчитывали на третий сезон, но Дэвид Финчер был очень занят съёмками фильма «Манк». Дэвид — невероятно скрупулёзный режиссёр, поэтому он не мог заниматься двумя делами одновременно и, конечно же, не хотел упускать ни один из них. Поэтому съёмки постоянно откладывались. Я бы очень хотел увидеть третий сезон «Охотника за разумом».

Сериал «Охотник за разумом» выходил на Netflix в 2017-м и 2019-м. Картина рассказывала о двух агентах ФБР, которые опрашивали серийных убийц в тюрьмах. Они хотели понять ход мыслей преступников, чтобы в дальнейшем быстрее раскрывать дела, связанные с убийствами. Проект получил восторженные отзывы как от критиков, так и от зрителей: на агрегаторе Rotten Tomatoes его рекомендуют к просмотру 97% обозревателей и 95% пользователей.