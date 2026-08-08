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Авторы «Очень странных дел» одни из первых узнали о роли Сэди Синк в «Человеке-пауке»

Авторы «Очень странных дел» одни из первых узнали о роли Сэди Синк в «Человеке-пауке»
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Издание Variety взяло интервью у звезды сериала «Очень странные дела» Сэди Синк. Она рассказала, кто был в курсе о её секретной роли в ленте «Человек-паук: Новый день», кроме авторов фильма.

По словам артистки, одними из первых, кому она сообщила о своём персонаже, стали авторы «Очень странных дел» братья Даффер. Синк отметила, что они очень сильно повлияли на её карьеру и жизнь — потому она решила держать шоураннеров в курсе о своих ролях. Актриса также раскрыла подробности об участии в супергеройской ленте своей семье.

Братья Дафферы были одними из первых, кому я рассказала о своей роли в «Человеке-пауке». Потому что я снималась с ними, и они, очевидно, оказали огромное влияние на мою карьеру и жизнь. Братья наблюдали за моим взрослением, поэтому я хотела, чтобы они знали, чем я буду заниматься дальше. И они были так рады.

«Человек-паук: Новый день» вышел в мировом прокате 31 июля. Картина рассказывает новую историю в жизни Питера Паркера. После событий «Нет пути домой» прошло четыре года — дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании. Тем временем в городе случается новая цепочка преступлений, которая приводит к появлению одного из самых опасных противников в жизни Питера. Лента появится в кинотеатрах России неофициально с 20 августа.

Каким получился новый фильм с Сэди Синк:
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