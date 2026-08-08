После угроз авторам фильма «Последний богатырь. Колобок» возбудили уголовное дело — СМИ

Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что после угроз авторам фильма «Последний богатырь. Колобок» в Москве возбудили уголовное дело. По данным СМИ, его завели в отношении пользователей, которые запугивали создателей картины в соцсетях.

Журналисты отметили, что дело возбуждено по статье «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, высказанная с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ или информационно-телекоммуникационных сетях». Если вина будет доказана, пользователям грозит наказание до пяти лет лишения свободы. В телеграм-канале добавили, что правоохранители сейчас ищут людей, которые угрожали авторам фильма.

Ранее стало известно, что в прокуратуру и следственный комитет обратилась редакция телеканала «Россия 24». Глава службы выпуска правовых программ Эдуард Петров рассказал, что режиссёру фильма «Последний богатырь. Колобок» Антону Маслову и исполнителю главной роли Дмитрию Журавлёву поступали анонимные звонки и сообщения с угрозами — неизвестные писали, что хотят сжечь имущество авторов картины и желали смерти их семьям.