Лучшая женщина-игрок в CS 2025 года ASTRA объявила о переходе в Valorant

Майлин Джой ASTRA Шамплио, признанная лучшей женщиной-игроком 2025 года по версии HLTV, объявила о переходе из Counter-Strike 2 в Valorant. Причиной стал кризис женской сцены CS после закрытия ESL Impact.

По словам Шамплио, решение далось непросто, но отсутствие турниров не оставило выбора. К какой команде присоединится ASTRA, пока неизвестно.

Поймала себя на том, что скучаю по тренировкам и соревнованиям. Это всё из-за спада женской сцены CS и отсутствия турниров. Я приняла решение перейти в Valorant и сосредоточиться на развивающейся сцене. Мои цели те же, что и в CS — хочу бороться только за победу.

ESL Impact была закрыта после восьмого сезона — организаторы назвали экономическую модель лиги нежизнеспособной. После этого многие организации распустили женские составы — BIG попыталась продолжить проект в 2026 году, но в итоге приостановила EQUIPA в мае.

В Valorant при этом продолжает работать программа Game Changers — структурированная лига для женщин с несколькими этапами в сезоне.