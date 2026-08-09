Первые кадры с главным героем фильма «Варанаси» от автора «RRR: Рядом ревёт революция»

Компания Sri Durga Arts представила кадры фильма «Варанаси» — новой картины индийского режиссёра С.С. Раджамули, автора знаменитой ленты «RRR: Рядом ревёт революция». На них изображён один из главных героев предстоящего проекта по имени Рудхуру — его сыграл актёр Махеш Бабу («Вооружён и очень опасен»).

Фото: Sri Durga Arts

Фото: Sri Durga Arts

Действие «Варанаси» развернётся в разных уголках планеты и охватит несколько тысячелетий истории человечества. Подробности сюжета пока неизвестны. Ранее сообщалось, что картина станет первым индийским фильмом, который снимают для проката в кинотеатрах IMAX.

Премьера «Варанаси» в мировом прокате состоится 7 апреля 2027 года. Главные роли, помимо Махеша Бабу, исполнили Приянка Чопра Джонас («Матрица: Воскрешение»), Притхвирадж Сукумаран («Демон») и другие актёры. Композитором проекта выступает М.М. Кееравани — он получил премию «Оскар» за песню Naatu Naatu из фильма «RRR: Рядом ревёт революция».