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Раскрыта длительность комедии «Диггер» с Томом Крузом от режиссёра «Выжившего»

Раскрыта длительность комедии «Диггер» с Томом Крузом от режиссёра «Выжившего»
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Издание ScreenRant раскрыло длительность предстоящего фильма «Диггер». Новая комедия с Томом Крузом в главной роли будет идти 2 часа 8 минут.

Таким образом, лента станет самой короткой за последние восемь лет карьеры звезды «Миссии невыполнима» — предыдущим фильмом с Томом Крузом, который был меньше по длине, была «Мумия» 2017 года. При этом картина будет только на две минуты короче «Топ Гана: Мэверик».

«Диггер» выйдет в мировом прокате 2 октября. Картина расскажет о самом могущественном человеке в мире, который хочет доказать, что способен спасти всех людей на планете. Для этого он отправляется в сложнейшую миссию, которая изменит его судьбу. Главные роли, помимо Тома Круза, исполнили Джесси Племонс («Бугония»), Сандра Хюллер («Чистильщик»), Риз Ахмед («Звук металла») и другие актёры. Режиссёром выступил Алехандро Гонсалес Иньярриту — автор фильмов «Бёрдмэн» и «Выживший».

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