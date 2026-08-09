«Человек-паук: Новый день» вошёл в топ-4 самых кассовых фильмов Marvel

Фильм «Человек-паук: Новый день» продолжает опережать прошлые проекты киновселенной Marvel по сборам в мировом прокате. Общая касса картины уже превысила $ 1,45 млрд.

Таким образом, лента обогнала «Мстителей: Эра Альтрона» ($ 1,4 млрд), войдя в топ-4 самых кассовых фильмов киновселенной Marvel. Сейчас «Новый день» уступает только трём супергеройским проектам: «Человеку-пауку: Нет пути домой» ($ 1,926 млрд), «Мстителям: Война бесконечности» ($ 2,04 млрд) и «Мстителям: Финал» ($ 2,79 млрд). Ранее аналитики сообщали, что по итогам проката сборы ленты про Питера Паркера достигнут $ 2 млрд — это значит, что фильм имеет все шансы попасть в тройку самых кассовых фильмов Marvel.

«Человек-паук: Новый день» рассказывает новую историю в жизни Питера Паркера. После событий «Нет пути домой» прошло четыре года — дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании. Тем временем в городе случается новая цепочка преступлений, которая приводит к появлению одного из самых опасных противников в жизни Питера. Лента появится в кинотеатрах России неофициально с 20 августа.