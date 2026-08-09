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Звезда «Симпсонов» уверена, что мультсериал завершат на 40-м сезоне

Звезда «Симпсонов» уверена, что мультсериал завершат на 40-м сезоне
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На подкасте Inside of You гостем стала актриса Нэнси Картрайт, известная по озвучке Барта в мультсериале «Симпсоны». Она рассказала, когда, по её мнению, завершится культовое шоу.

По словам актрисы, она уверена, что 40-й сезон проекта станет для него финальным. Примечательно, что сейчас шоу официально продлено на канале Fox именно на такое количество сезонов. Сами авторы пока не сообщали, когда завершат сериал. Премьера 38-го сезона состоится уже в сентябре, а сами «Симпсоны» выходят ежегодно — это значит, что шоу может закончиться уже в 2028 году.

«Симпсоны» стартовали в 1989 году и продолжают радовать фанатов до сих пор. За 37 лет состоялась премьера 800 эпизодов, сделав проект самым длинным западным мультсериалом в истории. По шоу также выходил полнометражный фильм в 2007 году под названием «Симпсоны в кино». Вторая картина по вселенной мультсериала выйдет в мировом прокате в сентябре 2027 года.

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