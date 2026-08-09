Энн Хэтэуэй назвала любимую фразу из «Одиссеи» Кристофера Нолана

Издание Entertainment Weekly взяло интервью у знаменитой актрисы Энн Хэтэуэй («Дьявол носит Prada»). Она назвала любимую фразу из фильма «Одиссея», где она сыграла царицу Пенелопу.

По словам артистки, её очень поразил момент, когда персонаж Антиной, исполненный Робертом Паттинсоном, произносит фразу «Кто-нибудь, уберите этих нищих». Хэтэуэй отметила, что строчка завирусилась в соцсетях, что ей очень нравится.

Я люблю фразу «Кто-нибудь, уберите этих нищих». Люди используют эти слова просто беспощадно, и я полностью за.

Ранее с цитатой Роберта Паттинсона произошла необычная ситуация. Во время показа «Одиссеи» в одном из кинотеатров Гонконга сработала пожарная сигнализация. Зал эвакуировали именно в тот момент, когда Антиной произносил фразу про нищих.

«Одиссея» вышла в мировом прокате 17 июля. Картина рассказывает эпичную историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В ленте также снялись Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.