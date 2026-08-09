«Не уверен, что буду её снимать»: режиссёр «Мортал Комбат» — о третьей части

Издание The Wrap взяло интервью у режиссёра двух частей «Мортал Комбат» Саймона Маккуойда. Он раскрыл детали создания продолжения серии.

По словам постановщика, триквел всё ещё находится в производстве, однако он не уверен, что вернётся к режиссуре картины. Маккуойд отметил, что хочет рассказывать другие истории, помимо «Мортал Комбат».

Думаю, третья часть всё ещё находится в работе. Но я не уверен, что вернусь к режиссуре триквела. Мне кажется, есть и другие истории, которые я хочу рассказать, не обязательно связанные с «Мортал Комбат». У меня в разработке есть несколько проектов, для одного из которых мы сейчас как раз ищем актёров — и это совсем не «Мортал Комбат», а реальный мир, глубокое погружение в уникального персонажа и его исследование. Я в восторге от этого. Но я никогда не хочу закрывать двери. Я всегда стараюсь их открывать.

Фильм «Мортал Комбат 2» вышел в мировом прокате 7 мая. Картина рассказывает, как чемпионы Земного царства вступают в схватку друг с другом, чтобы победить в кровавом турнире. В этот раз к ним присоединяется знаменитый Джонни Кейдж — актёр и превосходный боец, которого воплотил на экране звезда сериала «Пацаны» Карл Урбан. Вместе герои должны предотвратить тёмное правление Шао Кана раз и навсегда. Лента продемонстрировала скромные результаты в прокате, собрав около $ 129 млн при бюджете в $ 80 млн.