Мидер LGD Tailung отстранён от TI15 за нечестную игру и получил пожизненный бан от PGL

Киберспортивная организация LGD объявила об отстранении мидера Сантьяго Tailung Оливоса Агуэро от участия в The International 2026. 17-летний игрок был забанен за нарушение принципов честной игры. PGL наложила на него пожизненный бан на всех своих турнирах.

LGD заявила, что клуб узнал о нарушениях и самостоятельно начал внутреннее расследование, после чего передал информацию организаторам турнира.

По итогам проведённого расследования и рассмотрения материалов организаторы турнира приняли решение: Tailung отстранён от участия на The International 2026, а PGL наложила на него пожизненный бан на участие во всех своих турнирах. LGD уважает решение организаторов турнира и будет действовать в полном соответствии с действующими правилами и требованиями соревнований.

Tailung считался восходящей звездой Южной Америки и занимал высокие места в публичном рейтинге. LGD объявит замену в ближайшее время.

The International 2026 пройдёт с 13 по 23 августа в Шанхае. Призовой фонд турнира превысил $ 2,6 млн.