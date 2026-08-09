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Коллекция Champions 2026 для Valorant получит облик на Phantom — инсайдер

Коллекция Champions 2026 для Valorant получит облик на Phantom — инсайдер
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Инсайдер valohabercisi рассказал, что в состав коллекции Champions 2026 для Valorant войдёт облик на Phantom.

Коллекция может появиться в магазине 16 сентября с обновлением 13.06. Помимо Phantom, в набор традиционно должно войти оружие ближнего боя. Инсайдер также отметил, что создатель Champions 2024 Phantom играет ключевую роль в разработке версии 2026 года.

Riot рассматривает возможность добавить в коллекцию второе огнестрельное оружие, однако подтверждения на 2026 год пока нет. При стандартном составе из одного ствола и ближнего боя ориентировочная стоимость набора составит около 6 700 VP. Предыдущая коллекция Champions 2025 включала Vandal и нож-бабочку.

VALORANT Champions 2026 пройдёт в Шанхае с 24 сентября по 18 октября с участием 16 команд и призовым фондом $ 2,25 млн.

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