Чемпион мира 2021 года Flandre перешёл в Bilibili Gaming по League of Legends

Bilibili Gaming подписала топ-лейнера Ли Flandre Сяньцзюня. 27-летний ветеран заменит Bin, который взял перерыв от соревнований. До прихода Flandre на верхней линии BLG временно играл игрок академии Wenbo.

Flandre выиграл чемпионат мира в 2021 году в составе EDward Gaming, обыграв DWG KIA в финале со счётом 3:2. В BLG он воссоединится с бывшим тиммейтом по тому составу, ботлейнером Паком Viper До-хёном. Последним клубом Flandre была Anyone's Legend, которую он покинул после прихода Breathe.

BLG — действующий чемпион LPL и один из главных претендентов на победу на Worlds 2026. Сроки возвращения Bin не объявлены.