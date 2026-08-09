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По игре Five Nights at Freddy's откроют настоящую пиццерию с аниматрониками

По игре Five Nights at Freddy's откроют настоящую пиццерию с аниматрониками
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Администрация торгового центра American Dream из американского штата Нью-Джерси заявила, что по видеоигровой серии Five Nights at Freddy's откроют пиццерию. Заведение начнёт свою работу в 2027 году.

Пиццерия будет выполнена в стиле Freddy Fazbear's Pizza — ресторана из вселенной хоррора, где жуткие аниматроники нападали на людей. Помимо еды, в заведении будут интерактивные игры и сценические шоу, в которых будут участвовать Фредди и другие знаменитые роботы из серии. Кроме того, в пиццерии планируют проводить различные испытания в духе оригинальных видеоигр.

Первая часть игры Five Nights at Freddy's вышла в 2014 году. Проект рассказывает об охраннике, который устраивается работать в пиццерию Freddy Fazbear's Pizza. Каждую ночь здесь оживают кровожадные аниматроники, а главный герой должен избежать встречи с ними. Игра стала популярной по всему миру, превратившись в большую франшизу, куда вошло более 20 различных проектов, включая экранизации. В 2023 году по серии вышел фильм «Пять ночей с Фредди», а в 2025 году состоялась премьера сиквела. Обе части собрали в прокате более $ 500 млн при скромном суммарном бюджете около $ 70 млн. Триквел серии уже находится в производстве.

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